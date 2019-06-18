Tollu: “Erdemli'yi, dünya standartlarına uygun bir kent haline getirmek için çalışıyoruz”

MERSİN (İHA) – Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, doğa dostu bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, “Erdemli'yi, dünya standartlarına uygun bir kent haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Erdemli Belediyesi, sağlık kurallarına uygun bir ilçe inşa etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Halk sağlığının korunması noktasında geçtiğimiz günlerde ilçede konteyner temizliklerini, değişimlerini ve sokakların temizliği gerçekleştiren belediye ekipleri, Balık Pazarı etrafına da çöp konteynerleri yerleştirdi. Böylece hem görüntü hem koku hem de sağlık kurallarına uygun bir yaşam alanı oluşturuldu.

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Tollu, doğa dostu bir anlayışla hareket ettikleri için mutlu olduklarını belirtti. Tollu, “Temel sorunlarını yüzde 95 oranında çözdüğümüz Erdemli'yi, dünya standartlarına uygun bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. 2014 yılında yaşadığımız nüfus artışı ve coğrafya genişlemesine rağmen her sokağımızda ve her caddemizde ekiplerimizin çalışma yürüttüğünü görmeniz mümkün. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler de çalışma aşkımızı perçinliyor. Amacımız, kendi memleketimize, kendi insanımıza hizmetlerin en iyisini yapmak, ülkemizin gelişimine katkı sunmak. Bu yüzden Limon Çiçeği gibi sosyal sorumluluk projeleri, Medya Günleri, tiyatro festivalleri gibi kültürel etkinlikler, kurs merkezlerimiz gibi eğitime destek yaşam alanları oluşturduk. Bugün daha modern bir anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğimizin sözünü, gönül rahatlığı ile verebilirim” dedi.