Tollu: "Ortak paydamız Erdemli"

Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede görev yapan serbest muhasebeci ve mali müşavirlerle bir araya geldi.

Muhasebeci ve mali müşavirlerle Belediye toplantı salonunda bir araya gelen Başkan Tollu yapılan ve yapılacak işleri anlatarak, muhasebecilerin ve mali müşavirlerinin dilek ve temennilerini dinledi. Kent Meclisinin daha etkin ve işlevsel hale getirileceğinin altını çizen Tollu, "Erdemli hepimizin. Aklımızı, gücümüzü Erdemli'nin ortak faydaları için birleştirmemiz gerekmektedir. ‘Ben başkan olsaydım şu işi yapardım' diyen herkesi, kent meclisinde buluşturarak yeni fikirler doğrultusunda Erdemli için en iyisine ve en güzeline ulaşmaya çalışacağız" dedi.

Çıraklığını yapmadığın işin ustası olamazsın diyen Tollu, 34 yıldır belediye içerisinde yer aldığını ve önemli olanın hep birlikte, daha güzel işlere adım atmak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Tollu, muhasebecilerin otopark, otogar, doğalgaz gibi farklı farklı sorularına tek tek yanıt verdi, fikirlerini dinledi. Otopark ve otogarın yeni yasayla birlikte Büyükşehir sorumluluğunda olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi'nin en kısa zamanda problemleri çözüme ulaştıracağını belirten Tollu, Erdemli ortak paydasında Erdemli'nin her kesimini buluşup sorunları en kısa sürede çözüm üreteceklerini söyledi.