Tollu'dan çocuklara karne hediyesi

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ‘Karneni al, gel' kampanyası ile aquapark sosyal tesisini, karnesini getiren çocukların ücretsiz olarak kullanımına açtı.

Okulların tatil olması ile karnesini alan çocuklara hediye vermek için aquapark sosyal tesisini ücretsiz olarak hizmete sunan Başkan Tollu, bayramın ikinci günü sezon açılışı gerçekleştirilen tesis ile bir kez daha sosyal belediyecilik anlayışını ortaya koydu.

Yetişkinlerin yanı sıra çocuklara yönelik verilen yüzme eğitimleri ile haftanın her günü saat 09.00-12.00 ve 14.00-20.00 arası hizmet veren tesis, özel engeli bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak, her Cuma ise sadece kadınlara hizmet vermekte. Yoğun ilgiden oldukça memnun olan belediye yetkilileri, çocuklara sunulan bu hizmetlerin devam edeceğini belirtti. Çifte mutluluk yaşadığını bildiren çocuklar ise Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya böyle bir karne hediyesi verdiği için teşekkür etti. Tollu da “Alata Mahallemizde bulunan ve bayramın ikinci günü açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisimizin, kış sezonunda da hizmet verebilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Tesisimizde çocuklarımız için yüzme kursları düzenliyor, özel engeli bulunan vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet sunuyor ve her hafta Cuma günü sadece kadınlara tahsis ederek, her kesimin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Bugün de çocuklarımıza hediye vermek istedik ve tesisimizi karnesini getiren çocuklarımıza ücretsiz yaptık. Her şey onların bedensel ve ruhsal anlamda, sağlıklı bireyler olarak yetiştirilebilmesi için” dedi.