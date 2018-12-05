Tollu'dan engelli öğrenciye sürpriz doğum günü

Başkan Tollu, Erdemli'de bir kolejde eğitim gören 18 yaşındaki Ramazan Demir'i evinden alarak, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'ne götürdü. Burada Demir'e sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştiren Tollu, engelli öğrencinin sevincine ortak oldu. Topllu, tüm engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü söyledi.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu kaydeden Tollu, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata uyum sağlamalarını ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlamak hepimizin ortak görevidir. Engelli olmak, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu değildir. Hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu düşünmesi ve buna göre hareket etmesi gerekmektedir. Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir hayat sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir" dedi.