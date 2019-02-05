Tollu'dan, hortumdan zarar gören çiftçilere destek

Başkan Tollu, hortum afetinde zarar gören çiftçiler için ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya geldi. Bu çerçevede, Erdemli Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Rasim Şahin, İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız ve İlçe Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ahmet Karakuş'u ziyaret eden Tollu, geçtiğimiz hafta meydana gelen hortum afetinden zarar gören çiftçilerle ilgili neler yapılabileceğini görüştü.

Ziyaretlerinde Erdemli'nin en önemli geçim kaynağının tarım olduğunu belirten Tollu, geçen hafta bölgede yaşanan hortum faciasından sonra ilçe çiftçilerinin zor durumda kaldığını, çiftçilerin yaralarını sarmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Önümüzdeki süreçte ilçe adına yapılması gerekenlere değinen Tollu, “El birliği ve gönül birliği ile çiftçimizin hakkını savunmalıyız. İlk olarak yapmamız gereken, Aksıfat ve Sorgun Barajlarının ve yapımı devam eden göletlerin biran evvel yapımı için çabalamak. Çünkü sulama tarım için en önemli unsurlardan. Tarım ürünlerinin sanayi ürünü haline dönüştürülmesi de istihdamı sağlamak, kalkınmaya destek olmak için büyük önem taşımaktadır” dedi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Şahin ve İlçe Tarım Müdürü Yıldız de yaşanan felaketten olumsuz etkilenen çiftçilere yönelik çalışma başlattıklarını bildirirken, Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Karakuş da destekleri için Tollu'ya teşekkür etti.