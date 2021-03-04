Tollu'dan şampiyona yolcusu sporculara destek

Taekwondo Dünya Şampiyonasına gidecek olan sporcular, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu ziyaret etti.

Sporculara her alanda destek vermenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Tollu, alınacak başarıların ilçe açısından önemli bir gelişme olacağını vurguladı. Tollu, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimine katkı sunabilecek birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Yaz aylarında ve kış aylarında ayrı ayrı oluşturduğumuz kültür, sanat ve spor kurslarımız ile çocuklarımızın fiziki ve ruhsal dünyalarının gelişimine katkı sunuyoruz. Salgın döneminde verdiğimiz online spor kursları ile evlerinde kalan her vatandaşımızın, bedensel ve psikolojik sağlığına elimizden geldikçe destek olduk. Büyük Atatürk'ün de dediği gibi, ‘Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.' Bugün de bu övgü ve kıymete en layık olan sporcularımız, ziyaretimize gelmiş. Dilerim ki, bu aşamaya kadar sağladıkları başarıyı, Dünya Şampiyonasında da sürdürsün ve oralarda marşımızı okuyarak, bayrağımızı göğe çekmeyi sağlasınlar" dedi.