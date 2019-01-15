Tollu'nun okul ziyaretleri devam ediyor

Okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya gelen Tollu, “Eğitim geleceğe olan en güzel yatırımdır” dedi.

Erdemli'deki okulları ziyaret ederek, okul yönetimi ve öğretmenlerin talep ve sorunlarını dinleyen Tollu, bu çerçevede Debi Akademi, Elif Bulut Anaokulu ve Amerikan Kids Kreşinde öğretmenlerle buluştu. Özel okulların açılmasını olumlu değerlendirdiğini belirten Tollu, “Rekabetin her anlamda olması güzel. Bu sayede kalite artıyor, çocuklara daha verimli ve üst düzey eğitim sağlanıyor” diye konuştu.

Çocuklarla iletişimde ve eğitimde sıkıntı yaşamadıklarını, fakat ailelerle çoğu konuda fikir ayrılığına düştüklerini dile getiren öğretmenler ise ailelerin çocuklara fazla ilgi göstermelerinden kaynaklı, sorumluluk bilinci olmadan büyüyen çocukların okullarda zorlandıklarını, kurallarla ve disiplinle okulda tanıştıklarını söylediler.

Yeni eğitim sisteminde atölye sistemine geçileceğini ifade eden öğretmenler, bu sayede üreten bir nesle geçileceğini vurguladılar. Standartların yükseldiğini, artık sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin de sürekli sınava tabii tutulduğunu aktaran öğretmenler, okul ile ailelerin ortaklaşa çalışmalar yaptıklarına dikkat çektiler.