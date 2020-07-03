Tombak: "Makaronlu tütün kararı esnafı rahatlatacak"

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyon Yönetim Kurulu üyesi ve Mersin Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Eşref Tombak, sigara kağıtlarına tütün doldurarak veya içi tütün doldurulmuş makaronların poşetlenip satılmasının yasaklandığını hatırlatarak, "Hükümetin aldığı bu radikal karar, bir çok bayi esnafını rahatlatacak”dedi.

Tombak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulamanın 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdiğini belirtti. Yasa gereği bu türde satış yapanların 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacağını anımsatan Tombak, "Hükümetin aldığı bu radikal karar, bir çok bayi esnafını rahatlatacak. Ayrıca 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklanacak. Türkiye'de, yasa dışı açık tütün ürünleri, sayıları 25 bini bulan sokak aralarındaki tütüncü dükkanlarında ve internet üzerinden 300 binden fazla kişi tarafından satılmakta" diye konuştu.