Tonlarca çöp dökülen yer, gençlik ve spor merkezi oluyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bir dönem tonlarca atık ve çöplerin döküldüğü Özgürlük Mahallesindeki yaklaşık 5 bin metrekarelik alanı Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ettiklerini belirterek, içinde 3 adet spor salonu, çok maksatlı salonlar, kafeteryalar, kapalı otopark ve sığınağın yer alacağı 'Gençlik ve Spor Merkezinin' temelini attıklarını söyledi.

Akdeniz Belediye Meclisi toplantısında, Özgürlük Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi Projesini tanıtıcı kısa filmin ardından meclis üyeleri ve kamuoyunu bilgilendiren Başkan Gültak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tahsis ettiğimiz Tırmıl Tepe Höyüğü güneyindeki 4 bin 838 metrekare kapalı alan üzerine, gençlik ve spor merkezi inşa edilecek. Yaklaşık 29 milyon TL'ye mal olacak tesisimizde 3 adet spor salonu, çok maksatlı salonlar, kafeteryalar, kapalı otopark ve sığınak yer alacak. Merkezimiz, sadece spor değil, aynı zamanda kültürel, sanat ve benzeri faaliyetler de yapılabilecek güzel bir merkez haline gelecek" dedi.

"Geçmişte hayvan pazarı ve çöp dökme alanı olarak kullanılıyordu"

Yakın geçmişte canlı hayvan pazarının kurulduğu, yer yer tonlarca çöp ve atığın biriktiği bu alana, yeni, modern bir gençlik ve spor merkezi kazandırıyor olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Başkan Gültak,"Projenin hızla, 31 Ekim 2023 tarihi itibariyle tamamlanması hedefleniyor. Böylelikle gençlerimiz ve dileyen her yaştan vatandaşımız, önümüzdeki sonbahardan itibaren imkanlarını seferber eden hükümetimiz ve belediyemizin ortak gayretleri sonucu gençlik merkezi ve spor tesislerini kullanabilecek. Gençlik ve Spor Bakanımız ile bizzat görüşüp projenin hızlanmasını sağlayan Milletvekilimiz Nebati'ye, Akdeniz halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu tür projelerimiz diğer belediyelerimize, özellikle de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne örnek teşkil edecektir""ifadelerini kullandı.