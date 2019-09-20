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Toplum destekli polislerden çocuklara hediye

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilkokul ve anasınıfları ziyaret ederek hem polislik mesleğini tanıttı hemde kumbara şeklinde tasarlanmış polis arabası, polis maskesi, boyama kitabı ve boya kalemlerini çocuklara hediye etti.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilkokul ve anasınıfları ziyaret ederek hem polislik mesleğini tanıttı hemde kumbara şeklinde tasarlanmış polis arabası, polis maskesi, boyama kitabı ve boya kalemlerini çocuklara hediye etti.


ÇOGEP kapsamında hazırlanan ve faaliyete geçirilen 'Bir Çocuk Bir Umut Projesi' ile öğrencilerin okula adaptasyonunu artırmak ve rol model oluşturmak amacıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Hatun Cüne, Kocatepe ile Kaşlı Düğdüören ilkokullarını ve anasınıflarını ziyaret ederek 250 öğrenciye hem polislik mesleğini tanıttı hemde kumbara şeklinde tasarlanmış polis arabası, polis maskesi, boyama kitabı ve boya kalemlerini hediye etti.


Çocuklarla yakından ilgilenen polisler, bol bol sohbet etti. Ziyaretlerden mutlu olan çocuklarda polislerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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