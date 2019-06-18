Toprakla buluşan çocuklar, iyi tarım uygulamalarını öğrenecek

14 yaş arası çocuklar, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde birer haftalık Yaz Tarım Kampı'na katılıyor. Çocuklar, kampta sebzecilikten meyveciliğe, arıcılıktan süs bitkisi yetiştirmeye kadar birçok alanda bilgi sahibi olacak, uygulamalı eğitimlere eğitimlerle iyi tarım uygulamalarını öğrenecek.

‘Tarımın Geleceği Emin Ellerde' projesi kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Alata Bahçe Kültürleri ve Araştırma Enstitüsü, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası ile MTSO Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Yaz Tarım Kampı'nda 25 çocuk, toprakla buluşturuluyor. Projede bir taraftan yeni neslin dikkatinin tarımsal üretime çekilmesi hedeflenirken, diğer yandan gübre ve tarımsal ilaçların dengeli kullanımı konusunda farkındalık oluşturularak doğal kaynakların korunması amaçlanıyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte 17 Haziran'da başlayan ilk program 21 Haziran Cuma günü sona erecek. 24-28 Haziran ve 1-5 Temmuz tarihlerinde devam edecek program kapsamında çevresel duyarlılık ve iyi tarım uygulamaları konusunda farkındalık oluşturulması planlanıyor. MTSO ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün bir süredir üzerinde çalıştıkları projenin ilk pilot uygulamasını AB Türkiye Delegasyonu destekliyor.

“Dünyanın geleceği tarıma ve suya dayalı olacak”

Kampın ilk gününde MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş de çocukları yalnız bırakmadı. Kampın açılışında konuşan Çakır, tarımın geleceğinin endişe verici olduğuna dikkat çekerek, çiftçi çocuklarının tarımdan uzaklaştığını, dünyanın geleceğinin tarım ve suya dayalı olacağı unutulmayarak yeni neslin tarımsal üretimi göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün “Milli ekonominin temeli ziraattır” sözüne de atıfta bulunan Çakır, çocuklar arasında bilinçli tarım uygulamaları konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayarak, düzenlenen ‘Tarımın Geleceği Emin Ellerde' projesi ile çocuklara tarımsal tekniklerin ve sağlıklı tarımın öneminin anlatılacağını söyledi.

Çocuklara da seslenen Çakır şöyle konuştu:

“Tarımın önemini, gıdanın kıymetini bilmelisiniz. Burada yiyeceğiniz ürünlerin çok kıymetli olduğunu göreceksiniz. Tarımla toprakta neler yapılıyor onları göreceksiniz. Bir ürünün nasıl üretildiği, yediğiniz ürünlerin ne kadar sağlıklı ya da sağlıksız üretildiği konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Balın nasıl üretildiğini bizzat göreceksiniz. Yeşil ekonominin alt sektörlerinden biri olan yeşil tarım ile çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden üretim yapılarak toplumsal refahın nasıl artırılabileceğini öğreneceksiniz. Burada anlatılanları çok iyi dinleyip gözlemleyin. Toprağı, çiçekleri, arıları gözlemleyin. 5 günün sonunda sizden burada yaşadıklarınızla ilgili bir resim çizmenizi bir de kompozisyon yazmanızı isteyeceğiz. Bu kampın tadını çıkarın. Emeği geçenleri kutluyorum.”

“Tarımsal üretimi doğru yaparsak sağlıklı besleniriz”

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Keleş ise insanların yaşadığı sürece beslenmeye ihtiyaç duyacağını anlattı. Tarımsal üretimin doğru uygulanması halinde sağlıklı bir beslenme gerçekleşebileceğini vurgulayan Keleş, “Başkasının bu işleri yapmasını beklersek sağlıklı beslenemeyiz. Biz bilinçlenip, kendimiz sağlıklı ürünler yetiştirmeliyiz. Sizlerin burada olması bu işlerin gelecekte doğru yapılması adına çok önemli. Cuma günü buradan mutlu şekilde ayrılmanızı diliyorum” dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında çocuklar tek tek kendilerini tanıtıp ardından sahaya indi. Domates tohumu eken çocuklar, bir sonraki aşamada biber fideleri dikti. Program çerçevesinde ilk gün sebzecilik çalışmaları hakkında bilgilendirilen çocuklar, fide ve sebze yetiştirme, domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz yetiştiriciliğini öğrenip seralarda uygulama yaptı.

İkinci gün meyvecilik üzerine çalışma yürütülecek. Fidan yetiştirme, meyve yetiştiriciliği, kayısı, muz, avokado, nektarin, kiraz dikimini öğrenecek olan çocuklar, ardından öğrendiklerinin uygulamasını gerçekleştirecek. Üçüncü gün süs bitkileri çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılacak. Dış mekan ve iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği yanında çim alanların bakımı anlatılacak. Dördüncü günün konusu ise turunçgil. Çocuklar fidan yetiştirme, portakal, limon ve mandarin yetiştiriciliği ile tanışacak. Son gün ise arıcılık çalışmaları hakkında bilgilendirilecekler. Ana arı yetiştirme, bal üretimi, arı yetiştiriciliğinin anlatımı ve uygulaması çalışmalar arasında yer alacak.