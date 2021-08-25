Torbacılara şafak operasyonu: 7 gözaltı

Mersin polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ilde gerçekleştirdiği şafak operasyonunda, 'torbacı' diye tabir edilen 7 sokak satıcısını gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik narkotik, özel harekat, ilçe emniyet müdürlükleri ile narkotik köpeklerinin de desteğiyle şafak operasyonu gerçekleştirildi. Mersin, Tarsus ve Antalya'nın Alanya ilçesinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 260 adet extacy, 106 gram sentetik kannobinoid, 50 gram esrar, 80 sentetik ecza ile 1 ruhsatsız tabanca, şarjörü ve 4 MKE yapımı fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.