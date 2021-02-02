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Torbacılara şafak operasyonu: 8 gözaltı

Mersin polisinin, ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin polisinin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri değerlendirilen 90 bin TL ile 900 dolar para ele geçirildi.


Mersin Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin yanı sıra, narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı drone destekli operasyonda, daha önce belirlenen adreslerde arama yapıldı. Aramalarda uyuşturucu ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri değerlendirilen 90 bin TL ile 900 dolar para da ele geçirildi


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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