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Toros Akustik yayın hayatına başlıyor

MERSİN (İHA) – Toros Üniversitesinin televizyon kanalı Toros Üni TV’nin yeni formatı olan "Toros Akustik" programı yeni yılda yayın hayatına başlıyor.

MERSİN (İHA) – Toros Üniversitesinin televizyon kanalı Toros Üni TV'nin yeni formatı olan "Toros Akustik" programı yeni yılda yayın hayatına başlıyor.


Toros Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, sanata ve sanatçıya verilen önem çerçevesinde Toros Üni TV'de yeni bir program başlıyor. Üniversite, "Toros Akustik" programının ilk bölümünde Mersin'in efsane gruplarından "Fosiller" grubunu konuk ediyor. Fosiller grubu, solist Erol Altıntaş, saksafonda Murat Sürücü ve davulda Erol Yılgör'den oluşuyor.


Programın yapım ekibinde ise sunucu İbrahim Özgür Kutlay, ses mix ve editing Musa Çapık, kamera ve montaj Salih Şahin, sahne tasarım CNR SOUND, yapımcı Caner Çapık ve yönetmen Salih Şahin yer alıyor.


Toros Akustik programı ilk bölümü ile 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20.00'de Toros Üni TV'de yayında olacak.


Yayına, https://www.youtube.com/watch?v=XCMY3bKVCkY&feature=youtu.be bağlantısından ulaşabileceği bildirildi.

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