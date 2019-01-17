Toros Devlet Hastanesi ısıtmada doğalgaza geçti

Mersin'de 2015 yılında TOKİ tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan 400 yataklı Toros Devlet Hastanesi, merkezi ısıtma sisteminde kalyaktan doğalgaza geçti.

Mersin'de, sağlık altyapısının yenilenmesi kapsamında eski SSK Hastanesi olarak bilinen Toros Devlet Hastanesi, merkezi ısıtma sisteminde yakıt olarak kullandığı kalyaktan, maliyeti ve çevreye olumsuz etkileri daha az olan doğalgaza geçti. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr.Sinan Bahçacı, Toros Devlet Hastanesi'nin inşaatına başlandığında Mersin'de doğalgaz altyapısının bulunmaması sebebiyle merkezi ısıtma sisteminde kalyakın kullanıldığını belirterek “2018 yılında yaptığımız maliyet hesapları ve çevreye olan duyarlılığımızdan dolayı hastanenin merkezi ısıtma sisteminde yakıt olarak kullandığımız kalyak yerine doğalgaza geçmeye karar verdik. İlk üç aylık verilere baktığımızda gerçekleştirdiğimiz dönüşümünden dolayı hastanemizin yaklaşık 200 bin liralık tasarruf ettiğini gördük. Yapılan tasarrufun yanı sıra hastane civarında oturan vatandaşlarımızın hava kirliliğinden dolayı şikayetleri büyük oranda ortadan kalktı ve yeni sistemin daha randımanlı çalışmasından dolayı vatandaş ve çalışan memnuniyeti arttı. Bu dönüşüm ile birlikte havaya salınan karbon gazında da önemli bir azalma söz konusu” dedi.

Toros Devlet Hastanesi'nin 7 gün 24 saat vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti veren bir sağlık tesisi olduğunu söyleyen Bahçacı, "Hastanemizden yatarak ve ayakta hizmet alan vatandaşlarımız ile personelimizin sıcak su ihtiyacını hastane çatısına kurduğumuz güneş enerjisi panellerinden sağlıyoruz. Bu açıdan da önemli oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Aynı zamanda temiz enerji kaynağı olan güneşin imkanlarından faydalanıyoruz. Diğer sağlık tesislerimizde de tasarrufa yönelik projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.