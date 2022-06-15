Toros Üniversitesi ile ÇBK arasında akademik işbirliği

Üniversitenin Bahçelievler Kampüsü'nde düzenlenen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, Genel Sekreter Reşit Akın, Prof. Dr. Köksal Hazır, ÇBK Yönetim Kurulu üyesi ve Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayferi Tuğcu ile ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü yer aldı. Kurumlar arası işbirliğinin önemini vurgulayan Rektör Arıöz, "Altyapıya verdiği değer ve sportif anlamda elde ettiği başarılarla bir Mersin markası haline gelen Çukurova Basketbol ile üniversitemiz arasındaki işbirliklerini önemsiyoruz" dedi.

Genel Koordinatör Ünlü ise bilimin ışığı doğrultusunda Türk basketboluna hizmet etmek istediklerini belirterek, "Oyuncularımızın milli takımlar ve Avrupa ile Amerika kulüplerinde forma giymesini ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmelerini amaçlıyoruz. Bunun yanında basketbolu seven, eğitimli, donanımlı, ülkemize her alanda katkı sağlayacak bilinçli insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan protokol, Arıöz ile Ünlü arasında imzalanarak resmiyet kazandı. Buna göre üniversite ile kulüp, AR-GE, danışmanlık, eğitim-öğretim, akademik etkinlik gibi alanlarda beraber çalışacak. ÇBK'nın ihtiyaç duyacağı akademik alanlarda alınacak danışmanlıklara ilişkin, üniversitenin araştırma programları ve projelerinde işbirliği yapılacak. Sporcular için destek programları düzenleme, proje geliştirme ve yürütme, sempozyum, kongre, seminer, konferans, eğitim veya sertifika programları gibi faaliyetler düzenlenecek. Mesleki eğitim, teknik geziler, danışmanlık veya kurs gibi faaliyetlerde birlikte hareket edilecek. Üniversitenin yüksek lisans programları ve Toros Sürekli Eğitim Merkezi'nce (TORSEM) organize edilecek eğitim programlarına kayıt yaptırmak isteyen sporcular ile kulüp çalışanlarına önemli kolaylıklar sağlanacak.