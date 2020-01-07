Toros Üniversitesi İSG mezunu Türkiye birincisi oldu

Elde ettiği başarıyla ilgili konuşan Bircan Aktaş, her gün düzenli olarak ders çalıştığını ve denemeler çözdüğünü dile getirdi. Aktaş, “Okulda verilen ödevlerime ve ders notlarıma özen gösteriyorum. Üniversitemizde verilen mesleki uygulama dersi, yapılan tatbikatlar ve ilkyardım eğitimleri ile birlikte pratik yapma fırsatı buldum. Hocalarımızın, dersleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde anlatması sınava yönelik çalışmalarımızda kolaylık sağladı. Bu nedenle tüm hocalarıma teşekkür ediyor ve öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.