İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toros Üniversitesi İSG mezunu Türkiye birincisi oldu

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2019 yılı mezunu Bircan Aktaş, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan iş yeri hekimliği ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında Türkiye birincisi oldu.


Elde ettiği başarıyla ilgili konuşan Bircan Aktaş, her gün düzenli olarak ders çalıştığını ve denemeler çözdüğünü dile getirdi. Aktaş, “Okulda verilen ödevlerime ve ders notlarıma özen gösteriyorum. Üniversitemizde verilen mesleki uygulama dersi, yapılan tatbikatlar ve ilkyardım eğitimleri ile birlikte pratik yapma fırsatı buldum. Hocalarımızın, dersleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde anlatması sınava yönelik çalışmalarımızda kolaylık sağladı. Bu nedenle tüm hocalarıma teşekkür ediyor ve öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.