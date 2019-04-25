Toros Üniversitesi Mersin tarihine sahip çıktı

Mersin tarihinin en önemli yerleşim yerlerinden birisi olan ve bir dönem kent ekonomisinin kalbinin attığı Uray Caddesi'nde yer alan tarihi binaya sahip çıkarak Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ne dönüştüren Toros Üniversitesi, binanın girişine yerleştirilen ve o dönemin Padişah Fermanını ve Sened-i Hakani'nin bulunduğu tabelanın açılışını yaptı.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleşen açılış törenine Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Mersin'in merkezinde bulunan tarihi binaların amacına uygun biçimde restore edilerek tekrar hizmete geçmiş olmasından duyduğu heyecanı dile getiren Mütevelli Heyet Başkanı Özveren, “1850'li yıllarda Mersin küçük bir köydü, fakat dünyaya açılma ihtimali olan bir bölge olması itibariyle o dönemki yönetim tarafından önem verilmişti. 1885 yılında, yani Atatürk 4 yaşındayken bulunduğumuz bina yapılmış. Tabii dünyanın tarihi kentlerinde bu tür binalar çoktur ama Mersin'de fazla yok. Bu binanın korunması, hizmete sunulması, sahip çıkılması aynı zamanda Mersin'e sahip çıkmaktır” dedi.

Konuşmanın ardından Padişah fermanının ve Sened-i Hakani'nin bulunduğu tabelanın açılışı gerçekleştirildi.