Toros Üniversitesi öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Toros Üniversitesi öğrencileri Sağlık Hizmetleri Topluluğu öğrencilerinin organize ettiği fidan dikim etkinliğinde bir araya geldi. 'Bugün fidan yarın nefes' projesi çerçevesinde Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde oluşturulan koruluğa, Toros Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından turunç, jakaranda ve orkide fidanlarının dikimi yapılarak can suyu verildi. Etkinlikle ilgili konuşan Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tiinçe Aksak, “Bugün Sağlık Hizmetleri Topluluğumuz ile birlikte proje çerçevesinde öğrencilerimizle fidan dikiminde bulunduk. Sağlık Hizmetleri Topluluğumuz ve diğer öğrenci topluluklarımız ile birlikte bu tarz etkinlikleri devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sağlık Hizmetleri Topluluğu Başkanı Aslı Tofan ise “Farklı bölümlerden arkadaşlarımızla bir araya gelerek toplam 100 fidanı toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Doğamıza faydalı olmak için buradayız ve artık bizimde dikili bir ağacımız var” şeklinde konuştu.