Toros Üniversitesi'nde akademik yıl açılışı gerçekleştirildi

Toros Üniversitesi'nin 2022-2023 akademik yılı açılışı, Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene, Toros Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, dekanlar, daire başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları kısa bir müzik dinletisi sundu. Müzik dinletisinin ardından konuşan Toros Üniversitesi iklim elçisi Eslem Yılmaz, “Genç iklim elçileri ile ülkemizdeki tüm üniversitelerin yeşil ve iklim dostu olması sürecinin başlatılması, yeşil dönüşümün bilim yuvası olan üniversitelerden çevresine yayılması ve iklim değişikliği farkındalığının oluşturulması amaçlanmıştır. Bizler, ülkemizin genç iklim elçileri olarak iklim değişikliğinde insanın sorumluluğunu kabul ediyoruz ve sorumluluğumuzun da farkındayız. Farkında olduklarımızla farkındalık oluşturmak istiyoruz. Toplumun her bir paydaşına ve karış karış her coğrafyasına ulaşmak, bu gidişata bir dur demek istiyoruz. Sizleri de iklim krizi ile mücadelemize davet ediyoruz. İklim gönüllüsü olup birlikte harekete geçelim çağrısında bulunuyoruz. Konuşmamı Hz. Mevlana'nın güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum: Kendini okyanusta bir damla sanma. Bir damlanın içinde kocaman bir okyanussun" dedi.

"Mersin'imizin proje şehri olmasını istiyorum"

Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz ise "Bu bir akademik yıl açılışı, hep birlikte olabildiğimiz yegane günlerden biri. Toros Üniversitesi akademik yıl açılışının bir önemi daha var; bu yıl üniversitemizin vakıf senedinin verilişinin 40. yılı. Yani Toros Üniversitesi için atılan ilk adımın 40. yılı ve 40 yıl önce Mersin'de henüz üniversite bulunmuyor. Kurucu ve onursal mütevelli heyet başkanımız Ali Hocamıza bize bu günkü olanakları sağladığı için şahsım ve Toros Üniversitesi adına gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Göreve geldiği günden bu yana hep, 'Önce Türkiye, sonra Mersin' dediğini hatırlatan Arıöz, Mersin'imizin proje şehri, patent şehri, yarışmacı takımlar şehri haline gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Toros Üniversitesinin hem YÖK hem de YÖKAK tarafından iki ayrı değerlendirmesi oldu. Bu değerlendirmelerden çok iyi bir performansla çıktık Allah'a şükür. Bu vesileyle başta genel sekreterimiz ve birim amirlerimiz olmak üzere, tüm akademik ve idari kadromuza göstermiş oldukları üstün gayretten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Toros Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren de “Her zaman söylediğim şudur; bizim memleketimize, insanlığa, milletimize karşı kolay kolay ödeşemeyeceğimiz sorumluluklarımız var, borçlarımız var. Bunu yerine getirebilmek için naçizane elimizden ne geliyorsa onu yapmak durumundayız. Bende bunu yapmaya çalıştım ve şöyle düşündüm. Bizim kuşağımız 68 kuşağı diye anılan garip bir kuşak var ya bu kuşağın geçenlerde bir videoda 68 kuşağının deli tayları hiç biri çocuk bezi görmedi, hiç biri sıcak banyolarda yatmadı, hiç birinin özel odaları olmadı ama hepsi memleket için yanıp tutuştular ve önemli işler yaptılar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Arıöz, günün anısına Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren'e 'Vakıflar Senedi' tablosu takdim ederek, “Mersin Eğitim Vakfı'nın ana senedine yazdırmanızın üzerinden tam 40 yıl geçti. O dönem henüz şehrimizde bir devlet üniversitesi dahi bulunmazken böyle bir vizyonu ortaya koymanız ve bu hayali gerçek kılmanız takdire şayandır. Bu büyük idealinizin 40. yıl dönümünde Toros Üniversitesi 2022-2023 akademik yılında verdiğiniz açılış dersi için sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.