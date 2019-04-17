Toros Üniversitesi'nde Bilişim ve Gençlik Zirvesi yapıldı

45 Evler Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve Toros Üniversitesi öğretim görevlisi Volkan Güngör, teknoloji uzmanı Dinçer Karaca ve Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez'in konuşmacı olarak katıldığı zirveye, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Baş Danışmanı Yüksel Özdemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Mazmanoğlu, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Zirve öncesi konuşan Toros Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu Genel Sekreteri Boran Ceber, “Zaman, mekan, mesafe tanımaksızın bilgininin bir yere ulaştırılması ve bu bilgilerin toplanması, işlenmesi bilişim olarak tanımlanır ve günümüzde insanlar bilişimden etkilenirler. Bu kadar değerli katılımcılarında bulunduğu bu etkinlikte inanıyorum ki hepimizin aklındaki birçok soru giderilmiş olacak. 'Eğitimin ötesinde, yaşamın içinde' sloganıyla çıktığımız bu yolda tek amacımız sizleri bir adım daha ileri taşıyabilmek” dedi.

ÇUGİDER Başkanı Süleyman Aktaş ise dernek olarak Toros Üniversitesi ile 2 yıldır imzaladıkları iş birliği protokolleri olduğunu belirterek, "Önceliğimiz buradaki öğrencilerimize stajyerlik imkanı sağlamak, iş hayatına geçiş öncesi onları sektöre ve arzu ettikleri işlere hazırlamak adına, geçiş politikalarını daha iyi koordine etmektir. Gençlerde işsizlik ülkemiz ile sınırlı kalmayan küresel bir sorun haline gelmiştir. Son yıllarda maalesef ülkemizdeki genç yetişkinler arasında da işsizlik oranları yükselmektedir. Tüm gençlerimizin, özellikle istihdam noktasında ilk arananlar arasında olan deneyim eksikliklerini tamamlamaya ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Adnan Mazmanoğlu da bugün çok şanslı bir günde olduklarını vurgulayarak, "Çünkü hayatın olmazsa olmazı olan girişimcilik ve bilişim konusunu irdeliyoruz. Girişimcilik ve Bilişim konusunda söz sahibi olan değerli konuklarımızın aramızda olmalarından dolayı ve bize sunacakları bilgilerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Süleyman Sönmez, Dinçer Karaca ve Volkan Güngör, bilişim konusunu masaya yatırdı.

Zirvenin sonunda katılımcılara plaket verildi.