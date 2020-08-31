İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toros Üniversitesi'nde kayıt heyecanı başladı

Toros Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı.

Toros Üniversitesi'nde kayıt heyecanı başladı.


YKS sonuçlarına göre Toros Üniversitesini tercih ederek ilgili bölüm ve programlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, Bahçelievler Kampüsü'nde oluşturulan kayıt merkezinde kayıtlarını yaptırmaya başlarken, aileler ise çocuklarını bu heyecanlı günlerinde yalnız bırakmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin kayıtlar esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için gerekli tüm hazırlıkları günler öncesinden tamamlayan Toros Üniversitesi, öğrencilerin sorunsuz bir şekilde kayıtlarını yaptırabilmeleri için akademik ve idari personeli kayıtlarda görevlendirdi.


YKS 2020 sonuçlarına göre Toros Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler, 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında online.toros.edu.tr adresine girerek kayıtlarını yapabilecek. Öğrenciler kayıt işlemlerinin tamamını online.toros.edu.tr adresinden yapabileceği gibi isterlerse de Bahçelievler Kampüsünde kurulan kayıt merkezinden de yapabilecekler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.