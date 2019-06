Toros Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

Mezuniyet törenine ünlü sanatçı Musa Eroğlu'da katıldı.

Servet Tazegül Spor Salonunda düzenlenen mezuniyet töreni, mezun öğrenciler ve öğretim elemanlarının kortej yürüyüşü ile başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Haluk Korkmazyürek, üniversitelerinin 2009 yılında kurulduğunu, bu yıl onuncu kuruluş yılı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. 10 yılda 3 fakülte, 2 yüksekokul, bir meslek yüksek okulu, 2 enstitü ve 4 araştırma ile uygulama merkezinde 146 akademisyen, 123 idari çalışana ulaştıklarını kaydeden Korkmazyürek, "Halen 3 bin 166 öğrenciye ve bölgesindeki kurum ve kuruluşlara hizmete devam eden ve bugüne kadar 4 bin 716 mezun veren üniversitemiz, mezunlarımızla birlikte yaklaşık 5 bin 800 öğrenciye Türkiyemizin hizmetine hazır hale getirmiş bulunmaktadır. 3 yıl önce mühendislik bölümlerimiz ile başlatılan intörn 7+1 uygulaması halen İİSBF ve sağlık bilimler yüksek okulu bölümlerini de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmış ve meslek yüksek okulu bölümlerimizde de 3+1 konsepti ile uygulanarak, öğrencilerimiz son dönemlerini sanayide ve diğer kurum ile kuruluşlarda fiili olarak çalışarak tamamlamışlardır. Yüzde 100 burslu öğrenci sayısı 417 ve yüzde 50 indirimli öğrenci sayısı 688 olup toplam bin 105 burslu öğrenci sayısı mevcudun yüzde 35'ine karşılık gelmekte olup, bu sayı her 3 öğrencimizden birinin burslu okuduğunun net bir göstergesidir" diye konuştu.

Ailelere ve öğrencilere de sesleyen Korkmazyürek, "Ailelerimiz gençlerimizin üniversitemizde geçirdiği süre boyunca, her türlü maddi ve manevi desteği sağlayarak, onları bugüne eriştiren sizlersiniz. Bizler, emanetinizi en iyi şekilde yetiştirmek, meslek kazandırmak ve yaşama hazırlamak için elimizden geleni yaptık ancak biliyoruz ki bugün karşımızdaki şu muhteşem tablonun en büyük payı sizindir. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz, geleceğin iş dünyasının gençlerden beklediği ve başarıyı getirecek olan bazı temel beceriler sizlere rehber olmalıdır. Yapacağınız işe yoğunlaşabilmeyi ifade eden konsantrasyon, diğer çalışanları ve başkalarını anlayabilmenin anahtarı olan duygusal, zeka, bir ekosistemi anlamayı ve sürdürülebilirliği sağlayan ekolojik zihniyet ve günümüzün, geleceğin olmazsa olmazı sürekli gelişmekte olan programları ve yazılımları anlayabilmek ve kullanma becerisi göstermek olan dijital okuryazarlık, kendinizi mutlaka geliştirmeniz gereken beceriler olarak karşınıza çıkacaktır. İş yerleriniz sizlerden karşılaştığınız sorunlara çözüm geliştirme ve yeni öneriler sunabilme becerisi bekleyeceklerdir. Günümüz iş dünyası çok kültürlü bir yapı göstermekte ve uluslararası ortamlara uyum sağlamayı gerektirmektedir. Bu da sizi kültürler arası yaklaşımlar gösterebilme sorumluluğunu yüklemektedir. Bahtınız açık, yolunuz aydınlık ve başarılarınız daim olsun" şeklinde konuştu.

Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Özveren ise üniversitelerinin yüksek ideallerle kurulmuş bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, "Diyorum ki herşeyimizi borçlu olduğumuz ve geçmişiyle gurur duyduğumuz milletimiz, devletimiz ve vatanımız için ne kadar çalışsak, ne kadar emek versek az. Keşke daha fazla ömrümüz, daha fazla enerjimiz olsa da daha fazla hizmet yapsak. Gençler geleceğimiz sizlersiniz. Toros Üniversitesi'nde lisans ve ön lisans eğitimi alan öğrenciler, üniversitemizin bu idealist yapısını ve gelecekle ilgili ideallerini yaşarken, her biri meslekleriyle ilgili sahip olmaları gereken teorik ve pratik bilgileri edinirken, aynı zamanda çok güzel arkadaşlar edindiler. Sadece meslekleriyle ilgili değil toplumla ilgili her alanda kafa yordunuz. Türkiye'deki her türlü çekişmenin, her türlü kutuplaşmanın oluşturmuş olduğu anormal durumlarda ayrık durmak, bir barış adası gibi kalmak Mersinlilerin Toros'a sahip çıkmasını sağlamıştır. Şu anda Toros Üniversitesi Türkiye'de üniversiteler arasında bir yıldız gibi parlıyor" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin işleriyle ilgili çok önemli başarılar gösterdiğini vurgulayan Özveren, "Bununla ilgili istatistikler var. Üniversite mezunları iş bulma konusunda hem dünyada hem Türkiye'de ciddi sorunlar yaşıyor. Bizim mezunlarımız ise tercih edilen, iş yaptıkları, görevlendirildikleri yerlerde gözde elemanlar oldukları yapılan istatistikler ortaya koyuyor. Okul, üniversite kurmak, yaşatmak kolay işler değil. Ben bunu hayatım boyunca yaşadım ama değer. Ne kadar zor olursa belki o kadar kıymetli oluyor bu tür hizmetler. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın da yılmayacaklarına inanıyorum, her türlü zorluğun üstesinden geleceklerini düşünüyorum. Burada edindiğiniz dostlukları, arkadaşlıkları ebediyen devam ettireceğinize yürekten inanıyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından mezun olan öğrenciler sahneye davet edilerek temsili diplomaları takdim edildi. Törende ünlü sanatçı Musa Eroğlu'da öğrencilere diploma verdi. Belgelerin verilmesinin ardından öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetin keyfini çıkardı.