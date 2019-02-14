Toros Üniversitesi'nde mezunlar buluştu

Toros Üniversitesi Mezunlar Derneği (TORMED) tarafından, 'Toros Mezunlarıyla Buluşuyor' etkinliği düzenlendi.

45 Evler Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nureddin Çolak, dekanlar, akademisyenler, daire başkanları ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan TORMED Başkanı Orhan Karakaplan, “Toros Üniversitesi Mezunlar Derneği 8 Mart 2017 yılında kuruldu, yeni yeni etkinliklerimize başladık ve bu etkinliklerde de sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Derneklerin bir üniversite için aidiyet duygusu oluşturulması açısından ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bizde bu düşünce ile yola çıktık. Sadece mezun olurken değil, mezun olduktan sonra da Toros Üniversitesi ile bağınızı koparmamak, işbirliği içerisinde olmak ve birbirimizi takip edebilmek adına derneğimizi kurduk. Bugün de mezunların ne kadar önemli olduğunun vurgusunu yapmak adına ilk etkinliğimizde mezunlarımıza söz hakkı tanıdık” şeklinde konuştu.

Toros Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin üniversite açısından önemine değinen Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek ise "Sevindirici gelişmeler oluyor, Toros mezunlarının çalıştıkları işyerlerinde işveren ve diğer çalışanlar ile yaptığımız anketlerde tekrar Toros mezunu işe alır mısın? sorusuna bütün işverenler 'kesinlikle alırım' cevabını verdi. Geçen sene ki mezuniyet konuşmam da şöyle bir şey söylemiştim, 'siz mademki artık Toros Üniversitesi'nin mezunusunuz, bundan sonraki yaşamınızda da Toros ailesinin bir ferdisiniz' bu üniversitenin kapısı size her zaman açık. Bu açıdan baktığımızda TORMED sürekli iletişim ve bağlantı içinde olacağımız bir yapı. Biz TORMED'i seviyoruz, destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Toros Üniversitesi mezunlarından Aylin Kanat, Doğan Can Karabudak, Ebru Yurtman, Kemal Akgül ve Selinay İlk, öğrencilik hayatlarında neler yaşadıklarını, mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde ve iş bulduktan sonraki süreçte yaşadıkları tecrübeleri öğrencilere aktardı.