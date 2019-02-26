Toros Üniversitesi'nde 'öğrenme ve öğretme psikolojisi' eğitimi

Toros Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından, 'eğiticilerin eğitimi' programı kapsamında 'Öğrenme ve Öğretme Psikolojisi' eğitimi gerçekleştirildi.

45 Evler Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitime, Kalite Koordinatörü ve Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Özdemir, İİSBF Dekanı Prof. Dr. Süleyman Türkel ve akademisyenler katıldı. Konferansta Doç. Dr. Mehmet Karakuş, 'Öğrenme ve Öğretme Psikolojisi' konusu hakkında sunum gerçekleştirdi. Eğitim planlanması konusunda farklı tanımların yapılabileceğinin altını çizen Karakuş, “Eğitim sürecinin oluşumunu öngören bilimsel çözümlemelere dayandırılabilir. Geleceğin sağlayabileceği birçok seçeneği araştırmaya bazı sorunlar ve düzensizlikler gösterecek alanlara dikkat çekmeyi ve çeşitli çözümler öngörmeyi hedeflemektedir. Eğitim planlaması birbirine bağlı kararları içeren sürekli bir süreçtir” dedi.

Öğrenme konusunu da iki başlık altında inceleyen Karakuş, “Öğrenmenin ne olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışan bir çok öğrenme yaklaşımı olsa da, bunları genel olarak Davranışçı ve Bilişsel olarak iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Davranışçı yaklaşıma göre öğrenme, davranışta meydana gelen değişikliktir, davranılış öğrenilir. Bilişsel yaklaşıma göre öğrenme zihinde gerçekleşir, bu değişiklik performans olarak ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

Konferansın ardından Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Özdemir, Doç. Dr. Mehmet Karakuş'a teşekkür belgesi takdim etti.