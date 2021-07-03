Toros Üniversitesi'nin ev sahipliğinde uluslararası sempozyum yapıldı

Güncel konularda özel panellerin gerçekleştirildiği sempozyumda Toros Üniversitesi, yurtdışından birçok üniversiteyi ağırlamanın gururunu yaşadı. Toros Üniversitesi Sempozyum Uzmanı Oğuz Kağan Bilici'nin organizatörlüğünde iki gün süren etkinliği ilk gününde, aralarında başta Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arızöz'ün de bulunduğu birçok akademisyen konuşma yaptı. Prof. Dr. Arıöz, göreve başladığı ilk günden bu yana Toros Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası platformlarda ses getirmesi için bu tür bilimsel etkinliklerin önemine değinerek, sempozyumun hem üniversitenin hem de Mersin'in tanıtımı konusunda oldukça önem arz ettiğini söyledi.

Sempozyumun ilk gününde “Yeşil Mutabakat Sürecinde Kadın Girişimciliği” konulu özel bir panel gerçekleştirilirken, ikinci gününde ise TIEN tarafından “Yüksek Öğretimde Uluslararasılaşma” konulu özel bir panel gerçekleştirildi. Ayrıca sempozyum esnasında başta Toros Üniversitesi ve paydaş kurumların, ardından Mersin'in tanıtımı videolar vasıtasıyla yapıldı

2 gün boyunca sosyal bilimlerdeki güncel konular akademik bir ortamda tartışılarak güncel bilgi ve uygulamaların ilgili kişiler arasında aktarımı sağlandı. Sempozyum kapsamında 150'nin üzerinde akademik yayının sunumu yapıldı ve yabancı ülkelerden toplamda yedi adet davetli konuşmacı, güncel konularda katılımcılarla bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Covid-19 küresel salgını ve ardından yaşanan toplumsal ve teknolojik dönüşümün bir gerekliliği olarak ortaya çıkan dijitalleşmenin önemine vurgu yapıldı

Sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Malezya, Çin, Azerbaycan, Güney Kore, İran, İngiltere, Japonya, ABD, Polonya ve Ukrayna'dan da akademisyenler katılım sağladı. Sempozyumla ilgili haberler, bazı uluslararası yayın organlarında da yerini aldı. Pandemi koşullarından dolayı online olarak gerçekleştirilen sempozyumun devamının gerçekleştirilmesi ve böylece uluslararası eğitim kuruluşları arasındaki koordinasyonun ve işbirliğinin geliştirilmesi hedeflendi. Sempozyumun ilk olmayacağı ve bundan sonra da güncel konular üzerine yapılacak sempozyumların gerek Mersin'e gerekse ülkemize bilimsel anlamda katkı sağlayacağı temennisinde bulunuldu.