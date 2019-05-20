Torosla'da bin 919 adet fidan toprakla buluştu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve milli mücadelenin 100. yılı etkinlikleri anısına bin 919 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Korukent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Başkan Yılmaz, 19 Mayıs 1919 tarihinin bir destanın başlangıcı olduğuna vurgu yaptı. 19 Mayıs 1919 üzerine çok büyük eserlerin yazıldığının altını çizen Yılmaz, "Bir destanın başlangıcı. Bulutların karardığı, güneşin battığı, bir millet için kara günlerin başladığı o günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan yola çıkarken karşısında işgal kuvvetlerinin gemilerini gördü ve hepimizin bildiği gibi ‘geldikleri gibi giderler' dedi. Allah'a çok şükür ki, bu büyük millet, kahramanca savaştı ve geldikleri gibi gittiler. Ben de Mersin'de o Kuvayi Milliye kuvvetlerinde çarpışmış olan Kuvayi Milliye gazisi Eyüp Efendi'nin torunuyum. Bunu onurla ve gururla söylüyorum. O günlerde Eyüp efendiler, Ahmet efendiler ve Mehmet efendiler vardı. Bugün de onların kanını ve canını taşıyan bizler varız. Muharip gazilerimiz ve onların torunları var. Bu büyük millet, dün, bugün olduğu gibi yarın da üzerine düşen vazifeyi kahramanca yerine getirecek inşallah" dedi.

Atatürk'ün, 'Efendiler eğer Toroslar'da bir tek Yörük çadırı tütüyorsa umudunuzu kaybetmeyin. Eğer orada bir ocak tütüyorsa bu millet yine vatanını savunur, yine kurtuluşu canıyla, kanıyla inşa eder' sözünü hatırlatan Yılmaz, "Biz de bu gururla, onurla aynı inançla aynı heyecanla buradayız ve dimdik ayaktayız. Hep beraberiz, biriz. İnşallah yine Toroslar'da ocak tütecek ve bu millet daha da yükselecek ki, dünyaya denge gelsin, birlik gelsin, huzur gelsin. Bugün burada bizimle olduğunuz için hepinize yeniden teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle bugün 1919'dan 2019'a milli mücadelenin 100'üncü yılında dikeceğimiz ağaçlar, 2119'da, 2129'da ve 2229'da da torunlarımızın, gölgesinde 19 Mayıs'ın kutladığı ağaçlar olsun. Milli mücadelenin 100. yılını kutluyor, bu vesile ile bir kez daha cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bin 919 adet fidan toprakla buluşturuldu.