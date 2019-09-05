Toroslar 238. Caddede asfalt çalışması tamamlandı

Caddede asfalt çalışmasını tamamladı. Uzun zamandır asfaltlanması beklenen 700 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki caddede 2 bin 400 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Altyapı çalışmaları tamamlanmasına rağmen uzun zamandır asfalt sorunu yaşanan Toroslar ilçesindeki 238. Caddede sorun çözüldü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, bölgede yaptığı incelemelerin ardından caddenin acil olarak asfaltlanması talimatını vermesiyle harekete geçen Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddeyi asfaltlayarak çalışmalarını tamamladı. Cadde, vatandaşların kullanımına açıldı.

2 bin 400 ton sıcak asfaltın kullanıldığı 700 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki caddede çalışmaların tamamlanması, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Asfalt yapımından önce 610 metre uzunluğunda yağmur suyu ve altyapı çalışması yapılan caddede, 3 bin 200 metrekare kaldırım çalışması da gerçekleştirilmişti.