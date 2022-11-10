Toroslar Ata'yı özlemle andı

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Mersin'in Toroslar ilçesinde de törenle anıldı.

Toroslar Belediyesi tarafından ana hizmet binası önünde düzenlenlenen anma etkinliğine, belediye personelinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar ve çocuklar da katıldı. Atatürk büstü önünde belediye zabıta ekiplerinin araçlarının sirenleriyle başlayan tören, saatler 09.05'i gösterdiği an da saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile devam etti. Belediye önündeki bayraklar İstiklal Marşı okunurken yarıya indirildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Valiliğinin Cumhuriyet Meydanında düzenlediği çelenk sunma ve anma programında kent protokolüyle bir araya geldi.