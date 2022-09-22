Toroslar, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı dolu dolu yaşadı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası dolu dolu sportif ve çevreci etkinliklerle geçti.

Toroslar Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na bu yıl da spor aktivitelerinden bisiklet sürüşüne ve arabasız gün etkinliğine kadar bir dizi programla eşlik etti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın sağlıklı yaşamın benimsenmesi için kilometrelerce pedal çevirdiği etkinliklerde, belediye personeli de Masa Tenisi ve Dart Turnuvası'nda buluştu. Halkkent Mahallesi 1000 Kişilik Spor Salonunda, kurumlar arası gerçekleşen turnuvada dostluk kazandı. Çağdaşkent Mahallesi'ndeki 3 Ocak Spor Kompleksinde bir araya gelen 80 sporcu da Kort Tenis Turnuvası'nın final müsabakasında raketlerini sağlıklı yaşam için konuşturdu. Etkinlikler, halat çekme yarışmasıyla taçlandı. Osmaniye Semt Sahasında belediye meclis üyeleri ve belediye personelinin katıldığı etkinliğe çocuklar ve gençler de yoğun ilgi gösterdi. Her takımın 4 erkek, 1 bayan ve 1 yedek sporcu ile yarıştığı müsabakalarda belediye personeli, ilk üçe girebilmek için mücadele etti. Yarışmada Temizlik İşleri Müdürlüğü birinci, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ikinci, Zabıta Müdürlüğü ise üçüncü oldu.

“Hareketliliği yaşam standardı haline getirmeliyiz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği'nin ulusal koordinatörlüğünde ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle sürdürülen kampanya çerçevesinde, 'çeşitlendir ve devam et' diyerek hafta boyunca belediye personelini, özel bireyleri ve 7'den 70'e herkesi sportif etkinliklerle buluşturduklarını söyledi.

“Başarılı ve mutlu bir yaşam için sağlık şart” diyen Başkan Yılmaz; “Korona virüs salgını süresince sağlığın her şeyin önünde olduğunu hep birlikte gördük. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar amacımız, insanları sağlıklı yaşama ve spora yönlendirmek oldu. 3 yıldır katılım gösterdiğimiz Avrupa Hareketlilik Haftası'nı bu yıl da düzenlediğimiz pek çok renkli aktiviteyle taçlandırdık. Hep birlikte hem eğlendik hem de sağlıklı bir hafta geçirdik. Etkinliklerimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.