Toroslar Belediye Meclisi 2022 yılının son meclis toplantısını yaptı

Toroslar Belediye Meclisi, Aralık Ayı Meclis Toplantısının 2'inci birleşimini gerçekleştirdi. Meclis üyelerine, 2022 yılında ve bir önceki yıllarda gerçekleşen çalışmalara sağladıkları katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Yılmaz, “Şehrimiz, meclisimiz, insanımız için buralara geldiniz. Meclisimizde katılım oranı hep yüksek oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaptığımız her güzel çalışmada tüm meclis üyelerimizin katkısı ve payı var. İnşallah hep beraber daha da güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ülkemiz, emin adımlarla güçlü Türkiye'ye doğru ilerliyor”

2023 yılının Türkiye için ayrı bir önemi olduğunu kaydeden Yılmaz, cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceklerine dikkat çekerek, “Son birkaç yıldır dünya, pandemi, savaşlar ve sıkıntıyla mücadele ediyor. Bir sancı var dünyada. Çünkü güç, batıdan doğuya kayıyor. Burada ülkemizin gücü daha da artıyor. Gücü teslim etmek zorunda olanlar gücü teslim etmek istemiyor. Direniyor, savaş olsun, insanlar birbirine düşsün istiyor. Ama ülkemiz çok şükür ki emin adımlarla güçlü Türkiye'ye doğru ilerliyor. 2023 yılına gireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. 2023 yılında devletimizin, toplumumuzun daha da güçlü olmasını, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz” diye konuştu.

“Bizim medeniyetimizin ana unsuru, sevgi, saygı ve hoşgörüdür”

Son yüzyıldaki Türk siyasi tarihinin yeniden yazılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Geçmişimizde değişik acı olaylar var. Bu acı olayların neticesinde ortaya çıkanlar, siyasi husumetler üzerinden yapılıyor maalesef. Herkes pozisyonunu, geçmişteki acılar üzerinden veriyor. Bugün artık bu acıların, darbelerin, olayların dış el etkisiyle yapıldığı, toplumun kutuplaştırılıp birbirine düşman edildiği, birlik ve beraberliğin engellendiği görülüyor. Son yüzyıldaki Türk siyasi tarihinin yeniden yazılması gerekiyor. Birbirimizi daha çok anlayalım, birbirimizin acılarına daha çok saygı duyalım ve birbirimizi daha çok sevelim. Bizim bakışımız şudur; Türkiye Cumhuriyetine bağlı her vatandaş, bizim kardeşimizdir. Her insan bizim kültürümüz, dinimiz ve örfümüz gereği sadece insan olduğu için sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, kucaklaşmayı hak eder. Bizim medeniyetimizin ana unsuru da budur. Farklılıklarımız olabilir. 'Hep birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bizim özbeöz kardeşimizdir. Bayrağımızın altında toplanabildiğimiz, el ele olabildiğimiz, beraber gelecek tasarlayabildiğimiz herkes bizim özbeöz kardeşimizdir. Sevgiyi, saygıyı hak eder ve biz de bu yönde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“2023 yılında daha da güzel çalışmalara imza atacağız”

Ulaşımdan imara, sağlıktan eğitime, spordan kültürel mirasa kadar sosyal ve çevik belediyecilik anlayışıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, 2023 yılında daha da güzel çalışmalara imza atacaklarını kaydederek, “2023 yılının Toroslarımıza, Mersinimize, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Çocuklarımız köle olmasın diye bizim bir ve beraber olmamız gerekiyor. Etrafımızdaki ülkelere bakın. Cuma günü Ukrayna'da her şey yolunda, Ukrayna halkı cumartesi günü başka bir Ukrayna ile uyanıyor. Bugün milyarca dolar harcansa bile eski hale gelmesi zor. Birileri ittiler, öne çıkardılar sonra ortada bıraktılar. Bu hep böyle olmuştur. Emperyal güçler, hiçbir zaman kullandıkları grupları desteklememiştir. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Sevecek, sayacak, kucaklayacak kimse yoktur. Bizde de o güç ve kuvvet var, o saygı ve sevgi var. İnşallah hep beraber daha güzel günler yaşayacağımıza canı gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.