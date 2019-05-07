Toroslar Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısını yaptı

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, Toroslar Belediyesi'nin 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabına ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Toplantıda ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personel ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenmesine, yetkili memur sendikası ile Toroslar Belediyesi arasında sözleşme yapmak üzere yetki verilmesine ilişkin teklifler de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Temenni ve öneriler bölümünde söz alan Başkan Yılmaz, “Ramazan ayı boyunca her gün bir mahallemizde düzenleyeceğimiz iftar yemeğine ve Ramazan Panayırımıza meclis üyelerimizi de ailelerinizle birlikte bekliyoruz. Bu etkinliğimiz ile amacımız halkımızla kucaklaşmak ve Ramazan'ın manevi atmosferini hep birlikte yaşamaktır” dedi.