Toroslar Belediye Meclisinde, yeni encümen ve komisyon üyeleri seçildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda meclis birinci başkan vekilinin seçiminin ardından encümen üyeleri, plan ve bütçe, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, gençlik ve spor, eğitim, kültür, sanat ve sosyal işler, tarım, orman ve hayvancılık işleri ile kadın erkek eşitliği komisyonlarının yeni üyeleri belirlendi. Yapılan oylama sonucunda Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Kazım Şengül, encümen üyeliğine ise Raci Ünel, Mustafa Yavuz ve Cesim Aslan seçildi.

Kazım Şengül ile encümen ve komisyon üyeliğinde görev alan meclis üyelerine başarılar dileyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, geçmiş dönemde görev alan meclis üyelerine ise emekleri ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Toroslar Belediyesinin 2022 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini içeren denetim raporu okunarak meclisin bilgisine sunulurken, rapor kabul edildi.

Göreve geldikten sonra klasik belediyecilik anlayışından daha çok sosyal belediyecilik anlayışını tercih ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Sağlık, eğitim, kültürel ve sportif alanda yaptığımız çalışmalar, esnafımıza, engelli bireylere sağladığımız destekler, sosyal yardımlarımız ve evde bakım hizmetlerimiz ile halkımızın her an yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, 10 Kasım gibi önemli ve milli günlerimizde, Ramazan ayında etkinlikler yapıyoruz. Bundan çok mutluyuz ve memnunuz. Bu bizim stratejimiz” dedi.

Toroslar Belediyesinin insana dokunan projeler gerçekleştirdiğini, sosyal belediyecilik uygulamalarının bir merkezi olduğunu aktaran Meclis Üyesi Celal Ata ise “Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz ve Toroslar Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini gösteriyor. Yardıma ve bakıma muhtaç olan insanlara yaklaşımından dolayı başkanımızı kutluyorum. Evde bakım hizmetlerindeki göstermiş olduğu hassasiyeti, pandemi sürecindeki yardım eli ve deprem bölgesine yapılan destek çalışmaları için teşekkür ediyorum. Toroslar Belediyesi o bölgelerde de bizi temsil etti” ifadelerini kullandı.

Belediye Meclis Üyesi Atila Parlak da Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ne gelen çocukların ailelerinin kreşte verilen eğitim ve yemek hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirterek teşekkürlerini iletti.

Toplantı, dilek ve temenniler ile son buldu.