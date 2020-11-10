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Toroslar Belediye personeli Ata'yı andı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Mersin’in Toroslar ilçesinde de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Mersin'in Toroslar ilçesinde de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.


Toroslar Belediyesi, Ulu Önder Atatürk'ü belediye hizmet binası önünde düzenlendiği çelenk sunma töreniyle yad etti. Çelenk sunumunun ardından saatler 09.05'i gösterdiği anda siren sesi eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı yarıya indirildi.


"Atamızın yolundan asla ayrılmayacağız"


Cumhuriyet Meydanında düzenlenen anma programında ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin protokolüyle bir araya geldi. Başkan Yılmaz, "Bugün Ulu Önderimiz Atatürk'ün manevi huzurunda olmaktan onur duyuyoruz. İzinden, yolundan asla ayrılmayacağız. Ulu Önderimizi rahmetle, özlemle anıyoruz" dedi.


Belediye personelinin çocukları da Ata'yı sevgiyle andı


Atatürk'ü anma programına, Toroslar Belediyesi personelinin çocukları da katıldı. Atatürk baskılı tişörtler giyen çocukların gözlerindeki Atatürk sevgisi ise görülmeye değerdi. Minikler, programın ardından Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin psikologları ile birlikte Atatürk Evini ziyaret etti. Burada, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın çocuklar için hazırlattığı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan 'Nutuk' kitabı da miniklere hediye edildi.

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