Toroslar Belediyenin gençlik kampı dolu dolu geçti

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, “Toroslar İlerle Gençlik Seninle” projesi çerçevesinde gençlere bu yıl da unutulmaz bir kamp deneyimi sundu.

Toroslar Belediyesinin, 14-17 yaş grubuna yönelik 2 dönem düzenlediği ve ilçenin dört bir yanından 400 gencin katıldığı gençlik kampı sona erdi. Gençlik liderlerinin yanı sıra eğitmenlerin de görev aldığı kampta kız öğrenciler hem samimi arkadaşlıklar kurdu hem de her anlarını aktivitelerle dolu dolu geçirdi. Yüzme, plaj voleybolu, halk oyunları, dans, sinema, müzik, tiyatro, ilk yardım dersi, ahşap boyama, takı tasarımı, at binme ve karaoke gibi faaliyetlerde yer alan gençler takım olmanın heyecanını da yaşadı. Gençler, kendilerini böyle güzel bir etkinlikte buluşturan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen ve Silifke Kapızlı'da gerçekleşen kampın kapanış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kampta denizin, sosyal ve kültürel etkinliklerin tadını çıkaran gençler, belediye eğitmenleri eşliğinde hazırlandıkları halk oyunları ve dans gösterileriyle kampın kapanış programını coşkuya dönüştürdü. Gecede, kampın gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan kurum temsilcilerine teşekkür plaketi de takdim edildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gençleri sporla buluşturup, onların hem bedenen hem de zihnen sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine büyük önem verdiklerini söyledi. “Gençlerimizin eğlenirken öğrenmelerini, dünyayı ve çevrelerini keşfetmelerini istiyoruz” diyen Yılmaz, "Gençlerimizin keyifli anlar yaşayacakları etkinlikler yapmaya önem veriyoruz. Bu çerçevede onlara bu yıl da birbirinden renkli aktivitelerin yanı sıra sporla ve sanat dolu bir kamp armağan ettik. Farklı okullarda okuyan gençlerimizi bir araya getirdik. Gençlerimizle birlikte yol yürümeye ve projeler üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.