Toroslar Belediyesi 26 yaşında

Mersin'in merkez Toroslar İlçe Belediyesi 26. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 26. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Her geçen gün daha da güçlenerek büyüyen belediyemiz, Toroslar halkından aldığı güvenle emin adımlarla ilerliyor” dedi.

21 Aralık 1993 tarihinde belediye statüsüne kavuşan Toroslar'ın, bugünlere taş taş üstüne konularak geldiğini kaydeden Başkan Yılmaz, “Toroslarımızı her zaman daha da ileriye taşımak için çalışacağız. İlçemizde güzellikler ve yenilikler yapmaya devam edeceğiz. Son 8 ayımızda ise yaptığımız, hayata geçirdiğimiz projeler ve çalışmalarımızla Toroslarımıza yeni bir soluk getirdik. Kültür ve sanat etkinliklerimizde vatandaşlarımızla sürekli içe içe olduk. İlçemizin dünyaca bilinen bir spor merkezi olması amacıyla çalışmalar yaparak bu kapsamda, 16-22 Eylül tarihleri arasında, ‘Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme' temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na destek verdik. Ve 'Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Ulusal Ödülü'ne layık görüldük. Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Bocce Kupası'na ise ev sahipliği yaparak elde ettiğimiz başarılarla İstiklal Marşımızı Mersin'den tüm dünyaya dinlettik. Belediyemiz bünyesinde açtığımız spor kurslarımız ile milli sporcular yetiştirdik ve yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“İlçemizi modern bir statüye kavuşturacağız”

“Uluslararası organizasyonlarda yer alarak ilçemize artı değer katıyoruz” diyen Yılmaz, “Kentimizin uluslararası alanda tanıtımı açısından çok önemli olan 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde, birbirinden renkli etkinlikler ve gösterilerle biz de Toroslar Belediyesi olarak renk kattık. Sosyal belediyecilik çalışmalarımız çerçevesinde de açtığımız kurslarla bölge vatandaşına hem ek gelir sağlayacağı hem de hoşça vakit geçireceği alanlar sunuyoruz. Bunların yanında fiziki belediyecilik çalışmalarımız kapsamında da ilçemizde alternatif yollar açıyor, deforme olan yollarımızda da kilit parke, asfalt serim ve bakım çalışmaları yaparak sürücü ve yayalara güvenli ve konforlu yollar sunuyoruz. 'Sokakta temizlik var' projemiz ile de her gün 2 mahallemizi 10'er kişilik üç ekiple baştan aşağı temizliyoruz. Amacımız ilçemizi modern bir statüye kavuşturmak” ifadelerini kullandı.

“Belediyemizin 26. kuruluş yıldönümünü kutluyorum”

“Toroslar'da yaşayan her insana hitap edecek çalışmalarımız var” diyen Yılmaz, şöyle devam etti; "Tekstilkent, Tarım A.Ş. gibi iş alanları açacak projelerimiz var. Çocuklarımıza, gençlerimize hitap edecek 'Bilgi evleri, Tekno Toroslar' gibi projelerimiz de var. Kadınlara, yaşlılara, engellilere yönelik çalışmalarımız da var. Yani Toroslar'da yaşayan her insana hitap edecek çalışmalarımız var. 2019-2024 hizmet dönemimizde toplumun her katmanını ilgilendiren konularda hayatını, işini kolaylaştıran hamleler yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Toroslarımızın bugünlere gelmesinde emek veren herkese teşekkür ediyor, belediyemizin 26. kuruluş yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.”