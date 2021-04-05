Toroslar Belediyesi, 3'üncü sıfır atık belgesini aldı

Mersin'in merkez Toroslar İlçe Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek 3'üncü sıfır atık belgesini aldı.

Hizmet binalarındaki tüm çöp kovalarını kaldırarak Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuran ve personeline yönelik eğitim çalışmaları yapan belediye, Yunus Emre Kültür Merkezi ve belediye ana hizmet binasının ardından Makine İkmal Müdürlüğü için de sıfır atık belgesini almaya hak kazandı. Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm faaliyetini, hizmet binalarının yanı sıra ilçedeki sokaklara ambalaj atık toplama kutuları yerleştirerek sürdüren belediye, bu çalışmasıyla hem israfı önlüyor hem de atık oluşumunun önüne geçerek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Toroslar Belediyesi, faaliyetlerinden kaynaklı oluşan tüm tehlikeli atıkları bertaraf etmek amacıyla Makine İkmal Müdürlüğü sahasının içindeki alana tehlikeli atık geçici depolama alanı yapıyor. Doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren belediye, bu depolama alanıyla atık kablo, atık pil, atık yağ ve atık floresan lamba gibi tehlikeli atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans belgesi almış bertaraf tesislerinde doğaya zarar vermeyecek şekilde kaynağında ayrıştırılmasını sağlayacak.

"Geri dönüşüm çalışmalarımızı, sıfır atık belgelerimizle taçlandırıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'de Sıfır Atık Projesine öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığımız üçüncü sıfır atık belgesi, çevreye olan sorumluluğumuzun ve hassasiyetimizin de bir göstergesi" dedi.

Sıfır atık ile hem Mersin'in hem Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamayı da amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, "Yaşadığımız bu güzel kente gözümüz gibi bakmamız lazım. Sıfır Atık konusunda yaptığımız başarılı çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliğince değerlendirildi ve 3'üncü sıfır atık belgemizi de aldık. Sıfır atık konusunda iddialıyız. Bu kapsamda Makine İkmal Müdürlüğümüzün sahasına tehlikeli atık geçici depolama alanı yapıyoruz. Kendi faaliyetlerimizde kullandığımız tehlikeli atıkları doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.