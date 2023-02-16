Toroslar Belediyesi Acil Destek Merkezi depremzedelerin yanında

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Acil Destek Merkezi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yunus Emre Kültür Merkezinde depremzede vatandaşlar için oluşturulan Acil Destek Merkezinde konaklama, sıcak yemek, giyim, psikolojik destek, sağlık, çocuk danışma merkezi, araç koordinasyon ve özel gereksinimli birey desteği hizmeti veriliyor.

Depremin ardından hızlı bir şekilde teyakkuza geçerek Acil Durum Afet ekiplerini deprem bölgesine gönderen, düzenlediği yardım kampanyası ile temel ihtiyaçların karşılanması noktasında büyük gayret gösteren Toroslar Belediyesi, bir yandan da deprem bölgesinden Mersin'e gelen depremzedeleri sosyal tesislere ve evlere yerleştirilmesinden ihtiyaçlarının giderilmesine kadar yalnız bırakmıyor. Mersin Valiliğinden ya da Toroslar Kaymakamlığından aldıkları belge ile Toroslar Belediyesi Acil Destek Merkezine müracaat eden depremzedeler, acil ihtiyaçlarını karşılama imkanı buluyor.

"Devlet millet el ele bu zorlu süreci de aşacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye'yi derinden sarsan büyük afetin yaralarını bir an önce sarmak için devlet millet el ele mücadele ettiklerini söyledi. Bu zorlu günlerin üstesinden de hep birlikte geleceklerini kaydeden Yılmaz, “Ekiplerimiz, Yunus Emre Kültür Merkezimizde oluşturduğumuz Acil Destek Merkezinden depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. İlçemizde misafir ettiğimiz ve edeceğimiz depremzede vatandaşlarımız için hemşehrilerimizin desteği de bizim için çok kıymetli. Depremin hemen ardından başlattığımız yardım kampanyamızın yanı sıra '1 oda, 1 aile' kampanyamıza da destek vererek evlerinde deprem mağduru vatandaşlarımızı konuk eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu seferberliğin yanında olan tüm hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Milletimiz, güzel kalpli insanlarıyla bu zorlu süreci de hep birlikte aşacaktır” dedi.