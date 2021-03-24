Toroslar Belediyesi, Aile Mektebi Projesini hayata geçirdi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Aile Mektebi Projesi başlatıldı. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları ve okul öncesi öğretmenlerinin görev aldığı proje ile ilçedeki okullarda okuyan tüm öğrencilere ve ailelerine ulaşılacak.

Çocuklar ve aileleri için özel eğitim

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi ve ailelerinin de bu konuda bilinçlendirilmesinin hedeflendiği proje ilk olarak Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu ve Ortaokulunda başladı. Motivasyonu artırıcı faaliyetler gerçekleştiren uzman psikolog ve okul öncesi öğretmenler, ilkokul gruplarına "Mahremiyet", ortaokul gruplarına ise "Ergenlik nedir, akran zorbalığı ve sınav kaygısı" konularında bilgilendirici eğitimler verdi.

Öğrencilerin ilgiyle dinlediği eğitimlerde, mahremiyetin önemi ve tehdit altındayken neler yapılması gerektiği anlatılırken, akran zorbalığına da dikkat çekilerek, öğrenciler arasında psikolojik, fiziksel ve sözel olarak yapılan her olumsuz davranışın akran zorbalığı olarak tanımlandığı belirtildi. Sağlıklı ve doğru iletişimin önemine de vurgu yapan psikologlar, öğrencilerin velileriyle de iletişime geçerek online rehberlik hizmeti sundu.

Eğitimin ardından öğrencilere, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz tarafından gönderilen hediyeler de verildi.

"Biz, büyük ve güçlü bir aileyiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Aile Mektebi Projesi ile ilçedeki tüm öğrencilere ve velilerine ulaşacaklarını söyleyerek, "Bu proje ile eğitimi aileden başlatıyoruz" dedi.

Güçlü ve mutlu aileler için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde toplumun temel yapısını oluşturan aile kurumlarının korunmasının önem arz ettiğini belirtti. Yılmaz, "Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimiz ile ailenin ve bireylerinin sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, pandemi sürecinden en çok etkilenin grupta yer alıyor. Onların daha sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuz. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın eğitim hayatlarındaki başarılarını, psikolojik ve zihinsel gelişimlerini desteklemek, aileleri ve sosyal çevreleriyle uyumlu bir şekilde iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla Aile Mektebi Projemizi hayata geçirdik. Projemiz ile hedefimiz bilinçli birey, mutlu aile ve mutlu toplum" diye konuştu.