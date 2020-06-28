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Toroslar Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Toroslar Belediyesi’nin yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sorumluluk bölgesindeki mahallelerde bozulan yollarda asfalt çalışması yaptığı bildirildi.

Toroslar Belediyesi'nin yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sorumluluk bölgesindeki mahallelerde bozulan yollarda asfalt çalışması yaptığı bildirildi.


Bu kapsamda Demirtaş Mahallesi'nde asfalt çalışması yapılırken, çocuklar, yenilenen yollarda bisiklet sürmenin keyfini yaşadı, mahalle sakinleri ise belediye yetkililerine hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşla gönül bağı kurulmayan hiçbir çalışmanın başarıya ulaşamayacağını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hemşehrilerimizle güzel bir gönül köprüsü kurduk. ‘Hayat standartlarını daha fazla nasıl yükseltebiliriz' şiarıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda halkımızdan da olumlu dönüşler oluyor. Bir taraftan ilçemizin çehresini değiştirirken bir taraftan da sosyal projelerle toplumun her kesimine kucak açıyoruz. İlçemizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve memnuniyetlerini görmek bizim için en büyük mutluluk. Asfalt çalışmalarımız, plan ve program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edecek” dedi.


Asfaltlama ve bakım çalışmalarıyla sokaklarının daha güvenli ve konforlu hale geldiğini belirten Demirtaş Mahallesi sakinlerinden Aladdin Vangölü ise “Biz belediyemizden memnunuz. Belediye ekipleri sürekli çalışıyor. Asfaltımızı yaptılar, yollarımızı tertemiz ettiler. Başkanımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandılar.

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