Toroslar Belediyesi depremden etkilenen vatandaşların yanında

Toroslar Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Mersin olmak üzere 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçti.

Depremden etkilenen vatandaşların can güvenliğini korumak ve soğuk havadan etkilenmemelerini sağlamak amacıyla hizmet binalarını ve tesislerini vatandaşlara açan belediye, deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Hazırlanan sıcak çorbalar, ana hizmet binası önü ve belirlenen muhtelif noktaların yanı sıra sokakta ve arabalarında bekleyen vatandaşlara ulaştırıldı.

“Afet bölgesine yardım kampanyası başlatıldı”

Toroslar Belediyesi, afet bölgesine ulaştırmak üzere yardım kampanyası da başlattı. Yardımlar, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde toplanıyor. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar battaniye, ısıtıcı, hazır gıda, bebek bezi, hasta bezi, hijyen malzemesi, tuvalet kağıdı, bere, eldiven, uyku tulumu (çocuk), uzay battaniye, cep ısıtıcısı, sentetik içlik (bebek-çocuk), eldiven (kışlık), polar ara katman, kışlık bot gibi temel ihtiyaç malzemelerini Halkkent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezine iletebilecekler.

“Geçmiş olsun Türkiye!”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile atlatacağız” dedi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen, Mersin olmak üze çevre illerde de yaşanan depremden dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını belirten Yılmaz, depremden etkilenen ve yardım kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonundan Afet Masasına ulaşabileceklerini de söyledi.

“Depremden etkilenen çevre illerimizdeki afet bölgelerine, gerekli ihtiyaç malzemelerini gönderiyoruz” diyen Yılmaz, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gün, yaralarımızı birlikte sarmanın, yardımlaşma ve dayanışmanın günüdür. Toroslar Belediyesi olarak tüm ekiplerimizi seferber ettik. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.