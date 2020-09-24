Toroslar Belediyesi, doğa yürüyüşü düzenliyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Avrupa Spor Haftası ve 27 Eylül Dünya Turizm Günü kapsamında doğa yürüyüşü düzenliyor. 27 Eylül 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüş Ayvagediği Mahallesinden başlayıp Çandır Mahallesinde sona erecek.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, saat 10.00'da Ayvagediği Mahallesi merkezinden başlayacak olan yürüyüş için belediye saat 09.00'da Toroslar Belediyesi hizmet binası önü, Toroslar Kaymakamlığı önü ve eski devlet hastanesi karşısından ücretsiz servis kaldıracak. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak gerçekleşecek doğa yürüyüşüne katılmak isteyenler, Toroslar Belediyesi'nin; www.toroslar-bld.gov.tr web adresinden duyurular bölümünü tıklayarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hem Toroslar'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme hem de sağlıklı yaşam ve spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla farklı parkurlarda düzenledikleri doğa yürüyüşlerini, Avrupa Spor Haftası ve 27 Eylül Dünya Turizm Gününde de gerçekleştireceklerini söyledi. Doğa yürüyüşüne hemşehrilerini davet eden Başkan Yılmaz, "Doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla da ziyaretçilerin ilgi odağı olan yaylarımızda kültürel aktivitelerimizi ve organizasyonlarımızı daha da ön plana çıkaracağız. Bu kapsamda doğa yürüyüşlerimizi sürdürüyoruz. İlçemizin kültürel değerlerini daha çok insanımızın görmesini ve tanımalarını istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, Dünya Turizm Gününü kutladı

27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla da bir mesaj yayınlayan Başkan Yılmaz, turizmin en büyük sermayesinin doğal ve tarihi zenginlik ile kültürel değerler olduğunu belirterek, "Deniz, doğa, tarih ve kültürel miras anlamında Mersinimiz, mükemmel bir turizm potansiyeline sahip. Bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği (METAB) Başkanı da olan Yılmaz, "Kentimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sunan bir bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedef koyduğumuz bu çalışmalarımızla sevginin ve hoşgörünün kenti Mersinimiz, yerli ve yabancı misafirlerin en güzel günlerini geçireceği şehir olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.