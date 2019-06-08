Toroslar Belediyesi ekipleri bayramda aralıksız çalıştı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta, Temizlik, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin nöbetçi ekipleri, rutin çalışmaların yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere anında müdahale etti. Gece gündüz aralıksız çalışan belediye ekipleri, bayram boyunca girilmedik sokak bırakmadı.

Vatandaşlar, hizmetlerle yakından ilgilenen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Yılmaz ise bayram boyunca hiçbir aksaklığın yaşanmaması ve vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için belediye ekiplerinin görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirterek, "Bayramda da çalışmalarımızı hassasiyetle yürüttük. Bizim işimiz vatandaşa her zaman hizmet etmek. Bu nedenle bayram, tatil dinlemeden çalışmalarımıza aralıksız devam ettik” dedi.