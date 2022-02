Toroslar Belediyesi ekipleri, karda yiyecek bulamayan hayvanları besledi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, Toroslar Belediyesi ekipleri, karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürerek vatandaşların yanında olan belediye, bu soğuk havalarda sokakta kalan can dostlarını da unutmadı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu ilçenin yaylalarını ziyaret ederek sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek bıraktı. Ekipler, sokak hayvanlarını elleriyle tek tek besledi.

“Can dostlarımız yalnız değil”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Bu soğuk günlerde de can dostlarımız bize emanet dedik ve yüksek kesimli mahallelerimizde besleme yaptık. İlçemizin yüksek kesimlerinde yer yer bir metreyi bulan kar yağışı ile birlikte sokak hayvanlarımızı unutmadık. Can dostlarımızın bu soğuk kış günlerini atlatabilmeleri için ekiplerimiz besleme çalışmalarına devam edecek. Kedi ve köpeklerin kolayca ulaşabileceği şekilde atölyelerimizde imal ettiğimiz besleme odaklarını ilçemizin muhtelif yerlerine yerleştirmiştik. Özellikle yeşil alan ve parklarımızda bulunan besleme odakları da her gün taze mama ve su ile doldurularak takviyeleri yapılmaktadır. Hayatımızı paylaştığımız doğadaki tüm canlıları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz” dedi.