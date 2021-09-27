Toroslar Belediyesi Halk Oyunları ekibi şampiyon oldu

Toroslar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmasında, 'Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal' kategorisinde şampiyon oldu.

Yarışma öncesi tüm sporculara seslenerek başarılar dileyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, folklorun kültürümüzde önemli bir yeri olduğunu belirterek, bu geleneği yaşatan tüm sporculara, teknik ekibe ve çocuklarını halk oyunlarına yönlendiren ailelere teşekkür etti.

“Geleceğimiz olan çocuklarımızı koşulsuz seviyoruz. Onların her zaman yanlarındayız” diyen Yılmaz, “Folklor, bizi biz yapan, duygularımızı, düşüncelerimizi, kültürümüzü, sosyal hayatımızı yansıtan önemli bir dal. Pandemiye rağmen çok çalışarak başarı gösteren sevgili gençlerimizi alkışlıyorum. Bu tür aktiviteler, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimi ve sosyalleşmeleri açısından önemli. Çocuklarımızın başarmaları ve sonuç almaları da önemli. Onların yüzleri güldükçe bizler de mutlu oluyor ve gurur duyuyoruz. Tüm çocuklarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız” dedi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilcisi Yunus Özdemir de Başkan Yılmaz'a halk oyunlarına sunduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Geleneksel kültür değerlerimizin en önemli öğesi olan halk oyunlarımızın yaşatılması, sürdürülmesi, yaygınlaştırılması adına faaliyet gösteren Türkiye Halk Oyunları Federasyonu olarak kentimizde Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması düzenledik. Bizleri yalnız bırakmayan, katkılarını esirgemeyen Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmaya geçilerek, ekipler performanslarını sergiledi. Jürinin beğenisini kazanan Toroslar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, yarışmayı şampiyon olarak tamamladı. Başkan Yılmaz, halk oyunları ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Toroslar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, yapılacak olan bölge yarışmalarında Mersin'i temsil edecek.

Tüm sporculara 'Nutuk' kitabı

Tüm eğitmenlere, teknik ekibe ve hakemlere de teşekkür eden Başkan Yılmaz, yarışmanın sonunda tüm sporculara Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı eşsiz eseri 'Nutuk'u hediye etti.