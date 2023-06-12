Toroslar Belediyesi halk oyunları ekibi şampiyon oldu

Ekip, son üç yılda 3 il birinciliği elde ederek zirvedeki yerini korudu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yarışmada, 'Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal' ve 'Büyükler Geleneksel Düzenlemesiz Dal' kategorilerinde birinciliği göğüsleyen Toroslar Belediyesi halk oyunları ekibi, bölge yarışmasında Mersin'i temsil edecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, halk oyunları ekibini tebrik ederek, "Geleceğimiz olan gençlerimizi koşulsuz seviyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki yarışmada birinci olan halk oyunları ekibimiz, bu yıl da şampiyonluğu elde ederek bizleri yine gururlandırdı. Gençlerimizi, eğitmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporda, sanatta, tüm sosyal ve kültürel faaliyetlerde başarı çıtamızı daha da yukarı taşımaya devam edeceğiz. Kültürümüzün yansıması olan halk oyunlarına çocuklarımızın sahip çıktığını ve bu aktivitelerin içinde yer aldığını görmek bizleri de mutlu ediyor. Biz de Toroslar Belediyesi olarak onların her zaman yanlarındayız” dedi.