Toroslar Belediyesi hayvan sevgisi duvarlara taşıdı

Park ve yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, parklarda bulunan trafo binalarını kültürel mirasa ait motiflerin yanı sıra özellikle hayvan sevgisini yansıtan figürlerle süslüyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ressamı tarafından sürdürülen çalışmalar ile soğuk bir görüntü oluşturan trafo binaları, daha modern ve güzel bir görünüme kavuşuyor.

Trafo binalarına üç boyutlu balık, kuş, güvercin, at ve köpek gibi hayvan figürleri işlenirken, duvarlardaki sanat çalışmaları, farklı tür ve temalarda yapılmaya devam edecek. Vatandaşlar ise yapılan bu resimler sayesinde parkların bambaşka bir görünüm kazandığını belirtirken, kent estetiğine sunduğu katkılardan dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ettiler.

“Trafo renklendirme çalışmalarımız, vatandaşımızın hoşuna gidiyor”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, trafo binalarına yaptıkları resim çalışmaları ile vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını kaydederek, “Bu alanlara modern bir görünüm kazandırırken, çocuklarımızın hayal dünyasını da zenginleştirmek istedik” dedi. Sokak sanatı ile ilçeye renk kattıklarını vurgulayan Yılmaz, “Hizmet çalışmalarımızın yanında ilçemizin çehresini değiştirecek sanatsal faaliyetlere de önem veriyoruz. Dış cepheleri yıpranmış olan trafoların rengarenk değişimi, özellikle çocuklarımız ve mahalle sakinleri tarafından büyük beğeni topluyor. Trafoların boyanması ilçemize ayrı bir renk kattı. İlçemizi renklendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.