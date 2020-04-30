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Toroslar Belediyesi, her gün sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama bırakıyor

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kendi atölyelerinde ürettiği mama ve su kaplarını, düzenli olarak ilçedeki uygun bölgelere yerleştirilen beslenme odaklarına bırakıyor.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kedi ve köpeklerin kolayca ulaşabilecekleri şekilde dizayn edilen ve özellikle yeşil alan ve parklara monte edilen besleme odakları, her sabah belediye ekipleri tarafından taze mama ve su ile doldurularak takviyeleri de yapılıyor.



"Hep birlikte can dostlarımıza sahip çıkalım"


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşlara seslenerek, “Korona virüs ile mücadele çalışmalarımız sırasında can dostlarımızı da unutmuyoruz. Sizler sağlığınız için evdeyken onlar bize emanet. Her canlı bizim için kıymetli. Toroslar Belediyesi olarak ilçemizin farklı noktalarına sevimli can dostlarımız için mama ve su kapları yerleştirdik. Besleme odaklarını her sabah mama ve suyla dolduruyoruz. Hayatımızı paylaştığımız doğadaki tüm canlıları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz. Siz değerli vatandaşlarımızdan da ricamız sokaktaki dostlarımızı unutmamanızdır. Sizler de evlerinizin önüne su ve yiyecek bırakarak destek olabilirsiniz” dedi.

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