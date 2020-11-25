Toroslar Belediyesi, HES kodu uygulamasına geçti

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, hizmet binasına girişte HES kodu uygulamasına geçti. Toroslar Belediyesi binasına girişler artık HES kodu kontrolü ile sağlanıyor. İşlemleri için belediyeye gelen vatandaşların, kurulan HES Kodu Destek Noktasında HES kodu sorgusu yapılıyor.

Toroslar Belediyesi, , belediye binası girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasını başlattı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında önlemleri arttıran Toroslar Belediyesi, HES kodu bulunmayan ve alma konusunda zorluk çeken vatandaşlara bina girişinde oluşturduğu HES Kodu Destek Noktasında yardımcı oluyor. Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde belediye görevlileri tarafından HES Kodları sorgulanan vatandaşlar, maskeleri kontrol edilip, ateşleri ölçüldükten sonra işlemleri için belediye binasına alınıyor.

Toroslar Belediyesinin başlattığı uygulama ile salgının bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı kişilerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

"Hepimizin sağlığı için çalışıyoruz"

Önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hemşehrilerine seslenerek, "Kurumumuzda yapacağınız işlemler öncesinde alacağınız HES kodunu hizmet binamız girişinde görevlilere göstermeniz gerekmektedir. Bu uygulama ile sizlerin ve personelimizin sağlığını koruyoruz. Lütfen maske takalım, kurallara uyalım ve hijyene dikkat edelim" dedi.