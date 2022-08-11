Toroslar Belediyesi 'İğne Oyası Festivali'ne hazırlanıyor

Toroslar Belediyesi, Çamlıyayla Belediyesi ortaklığında '6. Geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası Festivali' düzenliyor.

17-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, Türk kültüründe el sanatları açısından önemli bir yer tutan iğne oyaları görücüye çıkacak. Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında (TORTEK), el emeği göz nuru ile üretilen iğne oyaları Mersinlilerin beğenisine sunulacak.

'İlk etkinlikler Çamlıyayla'da'

Sergiler, halk oyunları gösterileri, defile ve konserlerle taçlanacak olan festivalin ilk etkinliği Çamlıyayla ilçesinin Zevzek Tepesinde yapılacak. 17 Ağustos Çarşamba günü saat 16.00'da Ankaralı Ayşe'nin konseri ile başlayacak olan festival, yine Zevzek Tepesinde 18 Ağustos Perşembe günü Yörükoğlu Selim konseri ile devam edecek.

Ünlü sanatçı Orhan Hakalmaz, Soğucak'ta sahne alacak

Festival coşkusu, 20 -21 Ağustos tarihlerinde Toroslar'da da ayrı bir güzellikle yaşanacak. TORTEK kursiyerleri tarafından el emeği ile üretilen birbirinden renkli iğne oyaları, Toroslar Soğucak Güreş Alanında iki gün boyunca sergilenecek. Toroslar'da, 20 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri ve defilelerin yer alacağı etkinlikler; Yörükoğlu Selim Konseri ile devam edecek. Festival, Türk Halk Müziği Sanatçısı Orhan Hakalmaz'ın 21 Ağustos Pazar günü sahne alacağı konser ile son bulacak. Ünlü Sanatçı Hakalmaz, sevilen türkülerini Mersinliler için seslendirecek.

“Kadınların emeğinin değerini bulmasını istiyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Çamlıyayla Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği İğne Oyası Festivali'nin kültürel değerlerin yaşatılmasında önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çekti. Toroslar Belediyesi olarak festivalin paydaşı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, tüm hemşehrilerini 17-21 Ağustos tarihleri arasında Çamlıyayla ve Toroslar'da gerçekleştirecekleri etkinliklere davet etti.

Yılmaz; “Kadınların el emeği göz nuruyla yaptıkları iğne oyası ürünler, her geçen yıl daha da ilgi görüyor. Geleneksel hale gelen bu festival, kentimizin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkaracak ve tanıtımına katkı sunacak önemli bir etkinlik. Bu festivali Çamlıyayla Belediyemiz ile ortaklaşa yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toroslar Belediyesi olarak TORTEK atölyelerimiz ile kursiyerlerimizin bir yandan meslek sahibi olmasını sağlarken bir yandan da sanatsal ve kültürel gelişimlerine fayda olacak çalışmalar yapıyoruz. Kursiyerlerimizin hem güzel vakit geçirdiği hem de meslek edindiği bu eğitimlerimizden biri de İğne Oyası. Öğrenmenin yaşı yok. Tüm hemşehrilerimizi kurslarımıza bekliyoruz” diye konuştu.